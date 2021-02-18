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Пожарные спасли 16 человек при тушении возгорания в магазине на юго-западе Москвы
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Пожарные спасли 16 человек при тушении возгорания в магазине на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 51к2 Карта всех событий

Магазин загорелся на первом этаже жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Севастопольский проспект, дом 51, корпус 2. Пожарные установили, что с первого этажа, предназначенного под магазин, идет густой дым. В ходе проведения разведки и тушения огня из жилой части здания спасли 16 человек, один из них ребенок.

В ведомстве уточнили, что принятыми мерами пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, передает агентство городских новостей «Москва».

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