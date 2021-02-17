Пожар произошел в концертном зале МФТИ в Долгопрудном

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В здании концертного зала Московского физико-технического института в подмосковном городе Долгопрудный произошел пожар. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в здании по адресу Институтский переулок, дом 9, строение 3. Вспыхнула мебель на сцене концертного зала, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Из зала было эвакуировано около 50 человек. Никто не пострадал. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

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