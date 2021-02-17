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Пятерых человек спасли при пожаре на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пятерых человек спасли при пожаре на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Корнейчука, 59А Карта всех событий

Пожарные спасли пятерых жильцов дома в столичном районе Бибирево, в котором произошло возгорание. Об этом вечером в среду, 17 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в городских экстренных службах.

Пожар начался в двухкомнатной квартире дома 59а по улице Корнейчука. Вспыхнули мебель и личные вещи, огонь охватил площадь в пять квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Прибывшие по вызову пожарные спасли из горевшей квартиры двух человек, их передали для осмотра медикам. Еще троих жильцов спасли с этажей, расположенных над горевшей квартирой.

Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

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