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Возгорание произошло в подвале здания на юге Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возгорание произошло в подвале здания на юге Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Братеевская улица, 16к3Карта всех событий

В подвале дома на юге Москвы произошло возгорание из-за навесного обогревателя. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

Уточняется, что возгорание было потушено до прибытия пожарных. Огонь распространился на площади два квадратных метра. Также стало известно, что из помещения самостоятельно эвакуировались 11 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

Задымление было замечено в административном здании по Братеевской улице.

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