Пожар в жилом доме на западе Москвы ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на западе столицы. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
Информация о пожаре поступила в 22:09, загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома. Огонь охватил площадь в три квадратных метра. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в горевшей квартире одного погибшего — человека с ограниченными возможностями здоровья.
При этом были спасены два человека с выше расположенных этажей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире по адресу Беловежская улица, дом 75. Из соседних квартир эвакуировали жильцов.
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