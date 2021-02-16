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Пожар в жилом доме на западе Москвы ликвидирован
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар в жилом доме на западе Москвы ликвидирован

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица, 75 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на западе столицы. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Информация о пожаре поступила в 22:09, загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома. Огонь охватил площадь в три квадратных метра. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в горевшей квартире одного погибшего — человека с ограниченными возможностями здоровья.

При этом были спасены два человека с выше расположенных этажей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире по адресу Беловежская улица, дом 75. Из соседних квартир эвакуировали жильцов.

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МЧСМосквапожар
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