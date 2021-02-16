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Один человек погиб при пожаре на западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Беловежская улица, 75 Карта всех событий

При пожаре на западе Москвы погиб один человек. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире по адресу Беловежская улица, дом 75. Из соседних квартир началась эвакуация жильцов. Также уточняется, что из горящего здания выводят также семью с детьми.

По данным источника, известно об одном погибшем.

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