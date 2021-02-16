Один человек погиб при пожаре на западе Москвы
Россия, Москва, Беловежская улица, 75 Карта всех событий
При пожаре на западе Москвы погиб один человек. Об этом рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
Возгорание произошло в квартире по адресу Беловежская улица, дом 75. Из соседних квартир началась эвакуация жильцов. Также уточняется, что из горящего здания выводят также семью с детьми.
По данным источника, известно об одном погибшем.
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