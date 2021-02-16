Загоревшиеся около АЗС бытовки в Новой Москве потушили
В Новой Москве пожарные ликвидировали возгорание в бытовках, которое стало причиной разгерметизации топливных резервуаров на ближайшей АЗС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 16 февраля.
— Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген произошел пожар, из-за которого случилась разгерметизация двух топливных резервуаров. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Читайте также: Один человек погиб после пожара в частном доме в Новой Москве