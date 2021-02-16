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Загоревшиеся около АЗС бытовки в Новой Москве потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Загоревшиеся около АЗС бытовки в Новой Москве потушили

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала КорниловаКарта всех событий

В Новой Москве пожарные ликвидировали возгорание в бытовках, которое стало причиной разгерметизации топливных резервуаров на ближайшей АЗС. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России во вторник, 16 февраля.

— Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген произошел пожар, из-за которого случилась разгерметизация двух топливных резервуаров. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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