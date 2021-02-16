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Пожар произошел в бытовке около топливного резервуара в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар произошел в бытовке около топливного резервуара в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, 60с1Карта всех событий

В Новой Москве, в поселении Сосенском, загорелась бытовка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что пожар был зафиксирован по адресу улица Адмирала Корнилова, дом № 60. По словам собеседника «ВМ», загорелась бытовка рядом с топливным резервуаром, есть угроза перехода огня на резервуар.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Новой Москве погиб один человек.

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пожарНовая Москвастроительные бытовки
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