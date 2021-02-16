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Пятьдесят человек эвакуировали из-за возгорания в административном здании в центре Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пятьдесят человек эвакуировали из-за возгорания в административном здании в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Марксистская улица, 34к7Карта всех событий

В административном здании, расположенном в центре Москвы, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что пожар произошел в подвальном помещении здания, расположенного по адресу улица Марксистская, дом 34, корпус 7.

Свидетели сообщают о черном дыме вокруг. Известно, что из данного здания эвакуировали 50 человек.

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