Пятьдесят человек эвакуировали из-за возгорания в административном здании в центре Москвы
Россия, Москва, Марксистская улица, 34к7Карта всех событий
В административном здании, расположенном в центре Москвы, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.
Уточняется, что пожар произошел в подвальном помещении здания, расположенного по адресу улица Марксистская, дом 34, корпус 7.
Свидетели сообщают о черном дыме вокруг. Известно, что из данного здания эвакуировали 50 человек.
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