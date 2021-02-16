Девочку с отверткой в глазу госпитализировали в московскую больницу

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Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Одиннадцатилетнюю девочку госпитализировали в больницу с травмой лица и глаза после игры с младшим братом. Инцидент произошел в подмосковном Раменском. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— В ходе игры младший брат бросил в сторону сестры отвертку, — рассказал собеседник «ВМ».

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали перелом левого скулового отростка лобной кости, а также инородное тело левой орбиты. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Добавляется, что по факту происшествия проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.

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