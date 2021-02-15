Отец брошенных замерзать в лесу детей рассказал об отношениях с их матерью

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Столичный ювелир Илья Клюев — отец двух детей, которых его любовница отвезла в лес, раздела догола и оставила умирать — рассказал об отношениях с их матерью.

Бизнесмен сообщил, что познакомился с Натальей четыре года назад: она устроилась ассистенткой в его магазин. Тогда он испытывал недостаток внимания со стороны супруги, поэтому начал ухаживать за сотрудницей.

— Вежливая, покладистая, приятная. Она не пыталась меня добиться. В таких отношениях всегда виноват мужчина. Это грех. То, что случилось, — это свидетельство того, что отношения изначально были неправильны, — сказал Клюев в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Он отметил, что никогда не жил с любовницей. Предприниматель приезжал навестить ее примерно два раза в неделю. Незадолго до того, как Наталья отвезла детей в лес, ювелир приехал в квартиру, которую снимал для нее и детей, и привез им продукты. Женщина тогда пожаловалась ему на провалы в памяти.

Клюев подчеркнул, что признает детей от любовницы и не собирается их бросать или отдавать в интернат. При этом он не ответил на расспросы гостей передачи о том, как он планирует совмещать две семьи. Бизнесмен признался, что хотел разорвать отношения с любовницей, она была тоже готова к этому, потому что осознавала, что их отношения неправильные.

Ювелир женат, в браке он воспитывает четверых детей. У Натальи был еще один ребенок от предыдущих отношений.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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