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СК сообщил о попытке матери убить троих детей в ТиНАО
Фото: СК РФ / Свердловская область

СК сообщил о попытке матери убить троих детей в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уголовное дело по факту покушения на убийство трех малолетних детей возбудили в ТиНАО. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Отмечается, что вечером в четверг, 11 февраля, 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в ТиНАО. Имея умысел на убийство, женщина раздела их и оставила на морозе на улице.

Очевидец сообщил об увиденном в полицию. Детей с различными степенями обморожения оперативно доставили в детскую городскую больницу, где им оказали помощь. Женщину также госпитализировали, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья.

На данный момент специалисты устанавливают родственников детей и все обстоятельства произошедшего.

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ГСУ СК РФдетиобморожение
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