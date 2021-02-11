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Подмосковный суд приговорил двух человек к 12 годам лишения свободы за убийство
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подмосковный суд приговорил двух человек к 12 годам лишения свободы за убийство

Анастасия Волоснова

Происшествия

Суд приговорил двух мужчин к 12 годам строгого режима за убийство жителя Подмосковья. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по области Ольга Врадий.

По данным следствия, преступление было совершено в мае 2016 года. Мужчина решил организовать убийство своего знакомого и за деньги привлек к делу другого мужчину. Осужденные выманили мужчину из дома и задушили его. Уточняется, что тело потерпевшего было закопано в лесополосе Дмитровского района.

— Долгое время информация о безвестном исчезновении мужчины не передавалась в следственные органы, и преступление оставалось нераскрытым. Однако после передачи заявления и материалов в следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области были предприняты меры, направленные на установление лиц, совершивших убийство, — отметила Врадий.

Уточняется, что грамотные действия оперативников позволили найти преступников. По собранным доказательствам суд вынес мужчинам приговор.

— Они признаны виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (части второй статьи 105 УК РФ). Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года, — рассказала руководитель ГСУ СК по региону.

В пресс-службе отметили, что во время следственных мероприятий были допрошены 12 свидетелей. Кроме того, полиция провела обыски в доме у осужденных, а также сделала судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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