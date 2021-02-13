Уполномоченный по правам ребенка в РФ рассказала о состоянии оставленных на морозе детей

Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Двоих из трех детей, которые были оставлены матерью на морозе, перевели в общую палату из реанимации. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

По ее словам, дети будут находиться под наблюдением врачей и психологов.

— Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами, — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:В РПЦ прокомментировали ситуацию с детьми, брошенными матерью на морозе