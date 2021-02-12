В РПЦ прокомментировали ситуацию с детьми, брошенными матерью на морозе

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Государственные меры поддержки женщин с детьми должны быть усилены. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Мария Студеникина, комментируя ситуацию с детьми, брошенными матерью на морозе в Новой Москве.

Студеникина назвала этот инцидент ужасным. По ее словам, необходимо тщательно разобраться в причинах психического расстройства матери.

— Со своей стороны готовы оказать помощь пострадавшим детям и их родным, — цитирует Студеникину РИА Новости.

Она подчеркнула, что женщинам с детьми эффективнее всего помогать на начальной стадии кризисной ситуации в неблагополучных семьях. Студеникина считает, что причиной сложности в семье могут быть материальные проблемы, уход супруга и отсутствие поддержки родных.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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