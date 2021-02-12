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Дети, оставленные матерью на морозе в Москве, находятся в реанимации
Фото: mos.ru

Дети, оставленные матерью на морозе в Москве, находятся в реанимации

Анастасия Волоснова

Происшествия

Детей, брошенных матерью голыми на морозе в Москве, доставили в отделение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Отмечается, что в настоящее время состояние детей оценивается как стабильное. По словам Кузнецовой, власти находятся на связи с врачами и отслеживают ситуацию. Кроме того, аппарат Кузнецовой общается с уполномоченным по правам ребенка в Москве и специалистами из Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

— С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми, — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Аппарат омбудсмена проверяет наличие у детей других близких родственников, сообщает РИА Новости.

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Омбудсмен Анна Кузнецовадетимать
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