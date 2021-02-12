Прокуратура проведет проверку из-за получения младенцем ожогов в столичном кафе

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Россия, Москва, улица Солянка Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку по факту получения маленьким ребенком ожогов в кафе в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел в заведении на улице Солянка ночью в четверг, 11 февраля. По предварительным данным, мать 1994 года рождения пришла в кафе с 11-месячным ребенком. Он получил в заведении ожоги лица и шеи углем из кальяна, после чего был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура планирует установить обстоятельства случившегося. Специалисты оценят соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в заведении. Кроме того, будут рассмотрены действия родителей во время инцидента. По результатам проверки будут приняты меры по отношению к виновным в происшествии.

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