Один человек погиб после пожара в частном доме в Новой Москве

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в частном доме в Новой Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Отмечается, что под завалами найдено тело женщины.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижнее Валуево, в доме 12. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из-за пожара деревянное здание полностью обрушилось. В результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Подробностей о его состоянии нет.

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