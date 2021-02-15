Частный дом загорелся в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий

Спасатели борются с возгоранием в частном деревянном доме в Новой Москве. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Уточняется, что пожар произошел в деревне Нижнее Валуево, в доме 12. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. По имеющейся информации, в здании произошло обрушение кровли.

Отмечается, что существует угроза перехода огня на соседние постройки. На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

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