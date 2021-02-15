Прокуратура проведет проверку после обнаружения тела ребенка под окнами дома в Москве

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Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

В столице прокуратура организовала проверку после того, как под окнами многоэтажного дома было найдено тело малолетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 15 февраля.

По предварительным данным, поздно вечером 14 февраля около многоэтажки на проспекте Вернадского были обнаружены тела пятилетней девочки и ее отца. У обоих были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Гагаринской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что тела мужчины и его дочери обнаружили на козырьке многоэтажного дома. Они выпали из окна 17-го этажа и скончались на месте. Кроме того, сообщалось, что 14 февраля, накануне трагедии, у мужчины погибла супруга в аварии, произошедшей на Киевском шоссе. Отмечалось, что в момент ДТП муж погибшей находился за рулем.

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