Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье

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В подмосковном городе Видное при пожаре пострадали семь человек. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел ночью с 13 на 14 февраля по адресу поселок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9.

— Пострадало семь человек: шесть — падение с высоты до прибытия подразделений, один — отравление продуктами горения. Погибших нет, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Уточняется, что возгорание произошло в частном доме на площади 150 квадратных метров.

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