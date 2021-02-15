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Спасатели МЧС эвакуировали 50 человек из горящего здания в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Спасатели МЧС эвакуировали 50 человек из горящего здания в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
6-ая Кожуховская улица, 28Карта всех событий

Возгорание произошло в понедельник, 15 февраля, в подвале жилого дома в столице. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 28. По указанному адресу находится общежитие. Производится эвакуация жильцов.

Отмечается, что на данный момент уже эвакуировано 50 человек. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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МЧСвозгораниепожар
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