Спасатели МЧС эвакуировали 50 человек из горящего здания в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

6-ая Кожуховская улица, 28 Карта всех событий

Возгорание произошло в понедельник, 15 февраля, в подвале жилого дома в столице. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 28. По указанному адресу находится общежитие. Производится эвакуация жильцов.

Отмечается, что на данный момент уже эвакуировано 50 человек. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО