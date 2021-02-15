Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО

Фото: МЧС / Иркутская область

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий

Один человек пострадал при пожаре в частном доме на территории поселения Филимоновского в Новой Москве. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По имеющейся информации, деревянное здание полностью обрушилось. В нем могли находиться газовые баллоны.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижнее Валуево, в доме 12. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На место происшествия выехала скорая помощь.

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