Один человек пострадал при пожаре в частном доме в ТиНАО
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Нижнее Валуево, 12 Карта всех событий
Один человек пострадал при пожаре в частном доме на территории поселения Филимоновского в Новой Москве. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.
По имеющейся информации, деревянное здание полностью обрушилось. В нем могли находиться газовые баллоны.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Нижнее Валуево, в доме 12. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На место происшествия выехала скорая помощь.
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