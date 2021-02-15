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Россия, Москва, Лубянский проезд, 25с1 Карта всех событий

Строительные леса рухнули в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

На место инцидента уже выехали сотрудники экстренных служб. Бригада спасателей на данный момент уточняет информацию.

— Подразделение на месте, по адресу Лубянский проезд, дом 25, строение 1, — уточнили в ведомстве.

По информации Telegram-канала столичного департамента транспорта, движение открыто только по одной полосе.

— Движение открыто по одной полосе. Затруднено движение личного транспорта. Выбирайте пути объезда, — добавили в ведомстве.

Информация о пострадавших уточняется.

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