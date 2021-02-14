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Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Мясницкой улице
Фото: МЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Мясницкой улице

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Мясницкая улица, 24/7с3 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировать пожар в здании на Мясницкой улице в центре Москвы. Об этом говорится на официальном сайте МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 19:48 в воскресенье, 14 февраля. Пожарные бригады оперативно выехали на место происшествие по адресу Мясницкая улица, дом 24, корпус 7, строение 3.

Видео: Москва 24, Telegram-канал

Уточняется, что возгорание происходило в двухэтажном административном здании старой постройки площадью 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о частичном обрушении кровли в здании из-за пожара.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в 21:40 по московскому времени, а в 22:07 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

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МЧСвозгораниепожар
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