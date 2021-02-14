Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, улица Лефортовский Вал, 5Ас1 Карта всех событий

Обвиняемый в работе на украинскую разведку офицер Руслан Артыков напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Меркачева посетила Артыкова в СИЗО и отметила, что нападению предшествовали проблемы со здоровьем. Из-за них обвиняемого ранее вывозили в тюремную больницу.

— Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное. Заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы инцидента отправили в СК, — уточнила она.

Меркачева не помнит других случаев нападения заключенных на сотрудников «Лефортова», сообщает ТАСС.

Артыкова судят по обвинению в сборе секретных военных сведений о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, он планировал передать документы Главному управлению разведки Минобороны Украины.

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