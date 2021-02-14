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Дело возбудили после гибели мужчины при обрушении крыши склада в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дело возбудили после гибели мужчины при обрушении крыши склада в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас45 Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное по факту гибели мужчины из-за обрушения кровли складского здания. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что крыша складского помещения рухнула на юге столицы. При обрушении погиб один человек.

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