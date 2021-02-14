В Москве при обрушении кровли складского здания погиб человек

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас45 Карта всех событий

Один человек погиб при обрушении кровли складского здания на юге столицы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу Москве в воскресенье, 14 февраля.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в 11:22.

— Произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, — пояснили в ведомстве.

Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров.

— В здании находился один человек — погиб (извлечен из-под завалов), — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Царицыно по адресу Промышленная улица, дом 11а, строение 45.

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