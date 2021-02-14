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В Москве при обрушении кровли складского здания погиб человек
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве при обрушении кровли складского здания погиб человек

Василий Плиткин

Происшествия
Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас45 Карта всех событий

Один человек погиб при обрушении кровли складского здания на юге столицы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу Москве в воскресенье, 14 февраля.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в 11:22.

— Произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, — пояснили в ведомстве.

Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров.

— В здании находился один человек — погиб (извлечен из-под завалов), — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Царицыно по адресу Промышленная улица, дом 11а, строение 45.

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