Крыша ангара рухнула на юге Москвы

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Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас45 Карта всех событий

На юге Москвы обрушилась крыша складского помещения. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили корреспонденту «ВМ» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

— Произошло обрушение центральной части кровли ангара. По предварительным данным, пострадал один человек, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу Промышленная улица, дом 11а, строение 45.

По информации СМИ, площадь обрушения составила около 2400 квадратных метров.

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