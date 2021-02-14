Частичное обрушение кровли произошло в горящем здании на Мясницкой улице
Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий
В горящем здании на Мясницкой улице частично обрушилась кровля. Об этом сообщает «Москва-24» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание произошло в старой постройке. Ранее отмечалось, что из горящего здания были эвакуированы 40 человек.
Департамент транспорта предупредил москвичей о перекрытии Мясницкой улицы из-за инцидента.
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