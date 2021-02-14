Около 40 человек эвакуировано из-за пожара в здании в центре Москвы

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Россия, Москва, Мясницкая улица, 24/7с3 Карта всех событий

В двухэтажном административном здании в центре Москвы произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел по адресу улица Мясницкая, 24/7 строение, 3.

— Возгорание произошло в двухэтажном административном здании на общей площади около 500 квадратных метров. В настоящий момент спасатели на месте, ликвидируют данный пожар, — уточнили в ведомстве.

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Информации о пострадавших не поступало. Выясняются причины возгорания, добавили в МЧС.

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