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Движение по Мясницкой улице полностью перекрыто из-за пожара
Фото: АГН Москва

Движение по Мясницкой улице полностью перекрыто из-за пожара

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Из-за пожара в жилом доме движение по Мясницкой улице полностью перекрыли. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что движение на участке затруднено на 0,4 километра.

Ранее сообщалось, что из горящего здания на Мясницкой улице были эвакуированы около 40 человек. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия и оперативно потушили возгорание.

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транспортдвижениепожар
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