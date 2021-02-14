Движение по Мясницкой улице полностью перекрыто из-за пожара

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Мясницкая улица Карта всех событий

Из-за пожара в жилом доме движение по Мясницкой улице полностью перекрыли. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что движение на участке затруднено на 0,4 километра.

Ранее сообщалось, что из горящего здания на Мясницкой улице были эвакуированы около 40 человек. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия и оперативно потушили возгорание.

Читайте также: Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»