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Взрыв произошел после возгорания топливных резервуаров в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Взрыв произошел после возгорания топливных резервуаров в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, 60с1Карта всех событий

В Новой Москве после возгорания топливных резервуаров произошел взрыв. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском произошел пожар в бытовке около топливного резервуара. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В бытовке может находиться некоторое число пропановых баллонов.

По данным источника, загорелись две емкости по 500 кубических метров каждая. После этого произошел взрыв.

Также известно, что произошла разгерметизация одного резервуара, зафиксировано факельное горение. Существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Добавляется, что проезд по улице перекрыт.

В экстренных службах уточнили, что случился также взрыв второй емкости, обломки разлетелись на проезжую часть. По предварительной информации, пожар произошел на газовой заправке. В радиусе 300 метров идет эвакуация людей.

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