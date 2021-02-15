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Возгорание произошло в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Возгорание произошло в квартире на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Бестужевых, 25 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире по адресу улица Бестужевых, дом 25. Площадь пожара составляет десять квадратных метров.

В настоящее время эвакуированы семь жильцов, четверых человек удалось спасти с горящего этажа. Пожарные приступили к ликвидации огня.

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