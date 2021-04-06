Упавшую на рельсы девушку спасли на станции метро «Красносельская»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

На станции Московского метрополитена «Красносельская» спасатель оказал помощь девушке, которая упала на рельсы. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатель увидел лежащую в желобе девушку. Он спрыгнул вниз, не задевая контактного рельса, помог пассажирке подняться и провел в начало путей, где дождался сотрудников полиции и метрополитена.

Москвичей призвали быть аккуратными и соблюдать правила безопасности в подземке.

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