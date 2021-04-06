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Упавшую на рельсы девушку спасли на станции метро «Красносельская»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Упавшую на рельсы девушку спасли на станции метро «Красносельская»

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

На станции Московского метрополитена «Красносельская» спасатель оказал помощь девушке, которая упала на рельсы. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатель увидел лежащую в желобе девушку. Он спрыгнул вниз, не задевая контактного рельса, помог пассажирке подняться и провел в начало путей, где дождался сотрудников полиции и метрополитена.

Москвичей призвали быть аккуратными и соблюдать правила безопасности в подземке.

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Метропассажир упал на рельсыМосква
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