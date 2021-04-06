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Санитарный вертолет доставил мужчину с заболеванием сердца в столичную больницу
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Санитарный вертолет доставил мужчину с заболеванием сердца в столичную больницу

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в московскую больницу мужчину с заболеванием сердца. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вертолет вылетел по вызову в ТиНАО. На площадку Красная Пахра машина скорой помощи доставила мужчину с заболеванием сердца. Его эвакуировали в больницу.

Во время полета врачи поддерживали и контролировали состояние пациента.

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