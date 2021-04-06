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Более 30 пострадавших эвакуировали на вертолетах в Москве с начала 2021 года
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Более 30 пострадавших эвакуировали на вертолетах в Москве с начала 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

Более 30 пострадавших москвичей эвакуировали на санитарных вертолетах с начала 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

В 2021 году спасатели и пилоты вылетали для тушения пожаров 168 раз. В ходе операций были спасены 68 человек. В частности, экипажи санитарных вертолетов госпитализировали в больницу 34 человека.

Пилоты пожарных вертолетов также 19 раз вылетали для проверки паводковой обстановки в столице за первый квартал 2021 года.

— За три месяца вертолеты участвовали в тушении двух крупных пожаров в СЗАО и ЮАО, выполнили 53 слива и сбросили на очаги возгорания 215 тонн воды. В период сильных февральских морозов летчики освоили технику забора воды из майны с высоты 30 метров, что необходимо при замерзших водоемах, — отметил заместитель директора по организации летной работы Олег Катальшев.

Кроме того, 111 раз авиационные спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП и пожаров и оказали помощь 35 пострадавшим. Уточняется, что пилоты и спасатели регулярно тренируются и повышают свою квалификацию.

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