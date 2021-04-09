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Новые остановки появятся на некоторых автобусных маршрутах в Москве
Фото: АГН Москва

Новые остановки появятся на некоторых автобусных маршрутах в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Щёлковский проезд Карта всех событий

Новые остановки появятся на ряде маршрутов автобусов в Москве с 10 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что остановка «Щелковский проезд, 2» появится для автобусов № 34, 34к, 230 по Щелковскому проезду при следовании к Щелковскому шоссе. Она будет расположена между остановками «Щелковский проезд» и «Монтажная улица».

Кроме того, остановка «Детская стоматологическая поликлиника» появится для автобуса № 757 по Молодогвардейской улице при следовании к МЦД Рабочий Поселок. Она расположится между остановками «Дом культуры» и «Поликлиника».

Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов в Москве с 10 апреля.

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