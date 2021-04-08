Ряд автобусных маршрутов изменится в Москве с 10 апреля

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Россия, Москва, метро Партизанская Карта всех событий

Несколько автобусных маршрутов будут изменены в Москве с 10 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что с 10 апреля при следовании к метро «Партизанская» автобусы № т22, ДП52 и электробусы № н3 будут объезжать участок Вельяминовской улицы между Щербаковской и Ткацкой улицами по временной объездной дороге. Остановка «Ткацкая улица» временно прекратит работу. Данные меры связаны с проведением строительных работ.

Кроме того, с 10 апреля изменится маршрут автобуса № 794. При следовании от МЦД Сетунь автобусы проследуют в объезд закрытого участка эстакады «Кубинка — Боженко» по улице Толбухина, Запорожской улице, дублеру улицы Кубинки с разворотом под эстакадой, далее — своим маршрутом в обоих направлениях. Остановка «Улица Горбунова» временно прекратит работу. На маршруте вводится новая остановка «Запорожская улица». Данные меры связаны с проведением капитального ремонта эстакады «Кубинка — Боженко» на пересечении с железнодорожными путями.

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