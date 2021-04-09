Дептранс сообщил об обновлении схемы маршрутов в Переделкино Ближнем

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Россия, Москва, поселение Внуковское, микрорайон Переделкино Ближнее Карта всех событий

В апреле Департамент транспорта Москвы оценит, какие дополнительные изменения необходимы в маршрутах сети района Переделкино Ближнее. После этого будет представлена новая схема маршрутов рядом с одноименным жилым комплексом и метро «Рассказовка». Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса в пятницу, 9 апреля.

Отмечается, что благодаря обновленным маршрутам москвичам будет легче добраться до метро даже в утренние и вечерние часы пик. Ранее сообщили, что для жителей района работают автобусы № 166 и 166к.

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