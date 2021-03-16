Короткие автобусные рейсы заработают на маршруте № 166 с 17 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Рассказовка Карта всех событий

С 17 марта будут работать короткие рейсы на маршруте № 166 от остановки «метро «Рассказовка» до «Улицы Бориса Пастернака, 41». Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Автобусы № 166к проследуют в обоих направлениях от метро «Рассказовка» по улицам Корнея Чуковского, Анны Ахматовой, Булата Окуджавы и Бориса Пастернака. Они будут курсировать с 6:30 до 23:00.

Ранее стало известно, что на севере Москвы скорректируют автобусный маршрут.

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