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Автобусный маршрут скорректируют на севере Москвы
Фото: АГН Москва

Автобусный маршрут скорректируют на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, метро Беговая Карта всех событий

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из автобусных маршрутов на севере Москвы.

С 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе метро «Беговая». После остановки «Улица Маргелова» автобусы будут ходить в обе стороны по улице Маргелова и Хорошевскому шоссе до метро «Беговая» (вместо улицы Бориса Петровского, 2-го Боткинского проезда и Беговой улицы).

Для проезда к больнице имени Боткина со стороны Ходынского поля следует пользоваться автобусами № 84 и 101, от больницы к метро «Беговая» – автобусом № 847.

Актуальное расписание и маршруты наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее перевозчик предупредил о корректировке автобусного маршрута в Новой Москве.

Читайте также: График работы автобусов изменится на западе Москвы

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