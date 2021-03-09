Автобусный маршрут скорректируют на севере Москвы
ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из автобусных маршрутов на севере Москвы.
С 13 марта изменится маршрут автобуса № 175 в районе метро «Беговая». После остановки «Улица Маргелова» автобусы будут ходить в обе стороны по улице Маргелова и Хорошевскому шоссе до метро «Беговая» (вместо улицы Бориса Петровского, 2-го Боткинского проезда и Беговой улицы).
Для проезда к больнице имени Боткина со стороны Ходынского поля следует пользоваться автобусами № 84 и 101, от больницы к метро «Беговая» – автобусом № 847.
Актуальное расписание и маршруты наземного общественного транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее перевозчик предупредил о корректировке автобусного маршрута в Новой Москве.
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