Перевозчик предупредил о корректировке автобусного маршрута в Новой Москве
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о корректировке одного из автобусных маршрутов в Троицком и Новомосковском административном округе.
С субботы, 20 февраля, автобусы № 166 заезжают по улице Бориса Пастернака к 8-му микрорайону ЖК «Переделкино Ближнее».
Заезд введен от улицы Булата Окуджавы в сторону станции Мичуринец, а также от улицы Бориса Пастернака, 19 в сторону станции Солнечная.
При этом на маршруте появились новые остановочные пункты: «Улица Бориса Пастернака, 29», «Улица Бориса Пастернака, 35», «Улица Бориса Пастернака, 41».
Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее стало известно, что режим работы остановки нескольких автобусных маршрутов изменят на юго-западе Москвы.
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