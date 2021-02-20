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Новые маршруты автобусов и остановки появятся в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новые маршруты автобусов и остановки появятся в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 2-я Квесисская улицаКарта всех событий

В Москве организуют новые маршруты автобусов и остановки. Так, четыре автобусных маршрута на юго-востоке столицы будут продлены до остановки «Курьяновский терминал».

Это будут автобусы № 35, 161, 292, 736. Также для этих маршрутов вводятся новые остановки: «Автобаза» (в проектируемом проезде № 4294 в обоих направлениях) и «Проектируемый проезд № 1418».

С 21 февраля в городе для автобуса № 692 будет введена новая остановка «Петровско-Разумовский проезд» на 2-й Квесисской улице.

Также сообщается, что остановка «Курьяновский терминал» для автобуса № 703 будет разделена для посадки и для высадки пассажиров.

В понедельник, 22 февраля, маршрут автобуса № 839 «Метро «Кантемировская» — «Бюро судебно-медицинской экспертизы» будет работать по графику субботы.

С 24 февраля по городу начнет курсировать маршрут П209. Автобусы будут следовать от 4-го Сетуньского проезда по Воробьевскому шоссе, Мосфильмовской улице, Минской улице, Староволынской улице, Нежинской и Веерной улицам до микрорайона Матвеевское, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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