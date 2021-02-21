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Режим работы автобусной остановки изменят на юго-западе Москвы
Фото: АГН «Москва»

Режим работы автобусной остановки изменят на юго-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, метро Академическая Карта всех событий

Режим работы остановочного пункта «Метро «Академическая» будет изменен для ряда автобусных маршрутов. Об этом в субботу, 20 февраля, информирует пассажиров пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Перевозчик уточняет, что с 27 февраля данная остановка для автобусов № 142, 218, 218к, 786 по улице Дмитрия Ульянова при следовании от Новочеремушкинской улицы будет работать как для высадки, так и для посадки пассажиров.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что новый автобусный маршрут № П209 запустят возле метро «Минская» и «Ломоносовский проспект» из-за закрытия на ремонт филиала № 2 поликлиники № 209.

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