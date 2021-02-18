Новый автобусный маршрут запустят на западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 29А Карта всех событий

Новый автобусный маршрут № П209 запустят возле метро «Минская» и «Ломоносовский проспект» из-за закрытия на ремонт филиала № 2 поликлиники № 209. Об этом сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Уточняется, что автобусы начнут ездить по новому маршруту с 24 февраля.

— Автобусы поедут от 4-го Сетуньского проезда по Воробьевскому шоссе, ул. Мосфильмовской, Минской, Староволынской, Нежинской и ул. Веерной до микрорайона Матвеевское, — отметили в ведомстве.

Пассажиры смогут начать маршрут на остановке «РЭУ имени Плеханова», где автобусы будут ходить каждые 30 минут с 7:30 до 20:30 в будни, с 8:30 до 18:30 по субботам и с 8:30 до 16:30 по воскресеньям. Уточняется, что москвичи смогут доехать до филиала № 3 поликлиники № 209, который не закроют на ремонт.

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