Движение по Минской улице частично перекрыли из-за ДТП
Россия, Москва, Минская улица, 2Б Карта всех событий
Движение по Минской улице в сторону проспекта Генерала Дорохова перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе дома 2б по Минской улице. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
В департаменте транспорта призвали москвичей выбирать пути объезда ДТП.
Позднее стало известно, что движение на данном участке полностью восстановили.
Читайте также: Движение на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара восстановлено