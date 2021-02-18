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Движение по Минской улице частично перекрыли из-за ДТП
Фото: Moscow-Live

Движение по Минской улице частично перекрыли из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Минская улица, 2Б Карта всех событий

Движение по Минской улице в сторону проспекта Генерала Дорохова перекрыли из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе дома 2б по Минской улице. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

В департаменте транспорта призвали москвичей выбирать пути объезда ДТП.

Позднее стало известно, что движение на данном участке полностью восстановили.

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