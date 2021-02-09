Новые остановки наземного транспорта появятся в Москве

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Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке режима работа остановок наземного общественного транспорта в столице.

С 13 февраля будут введены новые остановочные пункты. Для автобуса № н1 по Ленинградскому проспекту при следовании в центр, на остановке автобусов № м1, н12, т6, т43, т65, т70, т82, 105, между остановками «Метро «Сокол» и «Улица Лизы Чайкиной» появится остановка «Площадь Марины Расковой».

При этом данная остановка для автобуса № н1 будет работать в режиме «по требованию».

Для автобуса № 154 в Продольном проезде при следовании от метро «ВДНХ», между остановками «ВДНХ (северная)» и «Депо имени Баумана» будет введена остановка «Улица Сергея Эйзенштейна».

Для автобуса № 711 в Борисовском проезде при следовании к метро «Красногвардейская», между остановками «Борисовский проезд» и «Ореховый проезд, 17» появится остановка «Борисовский проезд, 26».

Кроме того, с 13 февраля будет переименован ряд остановочных пунктов на нескольких маршрутах автобусов и электробусов. Актуальные маршруты общественного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее москвичей предупредили, что автобусный маршрут № 89 временно отменят в Москве.

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