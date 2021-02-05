Некоторые автобусные маршруты изменятся в Москве с 17 февраля

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Россия, Москва, Батюнинская улица Карта всех событий

Ряд изменений, связанный с работой общественного транспорта, произойдет в столице в первой половине февраля. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, с 7 февраля автобусы № 35, 161, 292, 646, 703 и 736 будут объезжать закрытый участок Шоссейной улицы по временной дороге до завершения строительных работ. Кроме того, остановки «Батюнинская улица» и «1-й Курьяновский проезд» перенесут на временную объездную дорогу.

Также с 13 февраля изменятся несколько названий остановок автобусов, трамваев и электробусов. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Мосгортранса.

Горожан предупредили, что с 15 февраля не будет курсировать автобус № 89. Изменения будут действовать до окончания строительных работ.

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