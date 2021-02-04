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Предложения москвичей по обновлению маршрутной сети коммерческих автобусов реализуют в мае
Фото: Гришин Денис / АГН «Москва»

Предложения москвичей по обновлению маршрутной сети коммерческих автобусов реализуют в мае

Анастасия Колоскова

Город

Предложения, которые поступили от жителей столицы относительно обновления маршрутной сети коммерческих автобусов, реализуют в мае. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг, 4 февраля.

Так, за два месяца москвичи прислали около тысячи предложений по оптимизации маршрутной сети. Среди них оказались и наиболее значимые для города.

Отмечается, что жители попросили более вместительные автобусы с возможностью оплачивать проезд бесконтактно — по данным пресс-службы, такие автобусы скоро поедут на многих маршрутах, например, №215 и №343.

— Вы просите продлить маршруты до метро. И мы с вами согласны — в этом году мы будем работать над тем, чтобы №440 ходил чаще и вез до метро «Красносельская», а маршрут №713 — до станции «Кузьминки». Предлагаете улучшить транспортную доступность Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) — будет сделано. Маршрут №315 скоро поедет на новых более вместительных автобусах до МЦК «Крымская», а 318 — до МЦД «Гражданская». Добираться до станций станет быстрее и удобнее, — сообщается в Telegram-канале дептранса.

В департаменте добавили, что стратегия по развитию маршрутных сетей будет реализовываться при большом внимании к вопросу экологичности транспорта.

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